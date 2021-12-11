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Пушков прокомментировал запрет на въезд российского политолога в Молдавию

Пушков о запрете на въезд российского политолога в Молдавию: удивляться не приходится
Алексей Пушков

Алексей Пушков . Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал запрет на въезд российского политолога Натальи Нарочницкой в Молдавию.

По его словам, Молдавию ничто не обязывает поступать таким образом, «кроме жесткой необходимости».

«Даже после того, как "Газпром" пошел ей навстречу и заключил сделку "практически на молдавских условиях", президент страны [Майя Санду] сочла себя обязанной срочно поблагодарить за это США, которые ей не поставили даже кубометра газа. А цена заявлениям Кишинева о партнерстве с Москвой более чем известна. Так что удивляться не приходится», — заявил он.

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Ранее на территорию Молдавии отказались пускать российского политолога Наталью Нарочницкую. Позже из аэропорта Кишинева был депортирован первый заместитель директора Института стран СНГ, доктор исторических и экономических наук, профессор Владимир Егоров. В данных случаях власти Молдавии не назвали причины высылки граждан РФ.

Также члену Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председателю Ассоциации НОМ Александру Броду объявили о запрете въезда в Молдавию. Он стал третьим российским наблюдателем, которому закрыли въезд в республику.

Марина Совина
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