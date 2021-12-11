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В Чечне объявили Сокурова врагом народа

Ахмед Дудаев назвал режиссера Сокурова провокатором и призвал СК оценить его заявления

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Министр Чечни по национальной политике внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что режиссер Александр Сокуров, высказавшийся о Кавказе, является провокатором. Соответствующие комментарии появились в его Instagram-аккаунте.

Дудаев опубликовал снимок Сокурова с подписью «Враг народа». «В колонну сумасбродов и шовинистов, желающих испытать счастье на национальных чувствах и людской крови, давно записался и Сокуров. Его сепаратистские высказывания являются провокацией направленной против нашей страны», — заявил Дудаев.

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Министр напомнил, что в 2003 году состоялся референдум, по итогам которого жители Чечни высказались о желании присоединиться к России. «Кроме того, сегодня по уровню доверия граждан к федеральной власти Чеченская Республика находится на первом месте среди регионов России», — добавил он и призвал следователей оценить слова режиссера.

В пятницу, 10 декабря, на встрече СПЧ с участием президента России Владимира Путина Сокуров вступил в полемику с главой государства. Он указал на ряд проблем, связанных с устройством страны, — межнациональные конфликты, территориальные претензии и судьбы представителей ее народа. В частности, режиссер предложил обратить внимание на тех, кто не хочет жить в составе страны.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на высказывание Сокурова призвал проверить его слова на экстремизм. Предложение руководителя региона поддержал председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов. Он отметил, что письмо с просьбой оценить заявление режиссера отправят председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Сокуров после этого заявил, что при необходимости готов еще раз встретиться с главой государства и отметил, что российский лидер неправильно его понял «во многих вопросах». Режиссер также назвал доносом просьбу властей Чечни проверить его слова.

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Варвара Кошечкина
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