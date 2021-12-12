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Появилось видео лучших моментов матча «Динамо» и «Зенита»

«Матч ТВ» опубликовал лучшие моменты встречи «Динамо» и «Зенита» в рамках РПЛ

В сети появилось видео лучших моментов матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Динамо» и «Зенитом». Ролик доступен в YouTube-канале «Матч ТВ».

Встреча команд завершилась вничью, что позволило «Зениту» уйти на перерыв в чемпионате в статусе зимнего чемпиона РПЛ. Матч проходил в Москве. В составе гостей отличился бразильский форвард Клаудиньо. Он мог открыть счет на 11-й минуте, но не сумел реализовать пенальти. Мяч в сетку ворот Антона Шунина он отправил на 34-й минуте.

У «Динамо» отличился Дмитрий Скопинцев, замкнувший навес партнера по команде в штрафную площадь «Зенита». Итоговый счет матча — 1:1.

«Зенит» сохранил лидерство в РПЛ, имея в своем активе 38 очков. «Динамо» остается ближайшим преследователем с 36 очками.

Николай Костюков
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