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Спорт

Ферстаппен опередил Хэмилтона и стал победителем «Формулы-1»

Пилот Red Bull Ферстаппен первый раз в карьере победил в «Формуле-1», опередив Хэмилтона

Фото: Kamran Jebreili / Reuters

Голландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен первый раз в карьере стал победителем чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Трансляция соревнований велась на сайте «Матч ТВ».

Чемпионство 24-летнему Ферстаппену принесла победа на Гран-при Абу-Даби, где он опередил представителя Mercedes Льюиса Хэмилтона. Перед гонкой у них было одинаковое количество очков.

Ферстаппен выступает в «Формуле-1» с 2015 года. Его лучшим достижением до этого было третье место в 2019-м и 2020-м. Хэмилтон семь раз становился чемпионом «Формулы-1» в 2008-м, 2014-м, 2015-м, а также с 2017 по 2020 год.

По итогам квалификации на Гран-при Абу-Даби Хэмилтон сделал комплимент Ферстаппену. По его словам, голландский гонщик полностью заслужил победу.

Анастасия Борисова
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