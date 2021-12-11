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Спорт

Хэмилтон сделал комплимент Ферстаппену

Хэмилтон заявил, что Ферстаппен заслужил победу в квалификации Гран-при Абу-Даби

Фото: Reuters

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации на Гран-при Абу Даби. Об этом сообщает F1 TV.

Британец сделал комплимент представителю Red Bull Максу Ферстаппену. По его словам, голландский гонщик полностью заслужил победу. «Макс проехал отличный круг, и мы не смогли никак ответить. Но хочется думать, что мы в хорошем положении. Надеюсь, гонка получится отличной», — добавил Хэмилтон.

Гонка на Гран-при Абу-Даби станет заключительной в сезоне. Она пройдет в воскресенье, 12 декабря, и начнется в 16:00 по московскому времени.

Хэмилтон и Ферстаппен имеют в активе по 369,5 очка. Победу в чемпионате «Формулы-1» одержит тот, кто финиширует на более высокой позиции.

Алексей Гусев
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