Хэмилтон сделал комплимент Ферстаппену

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации на Гран-при Абу Даби. Об этом сообщает F1 TV.

Британец сделал комплимент представителю Red Bull Максу Ферстаппену. По его словам, голландский гонщик полностью заслужил победу. «Макс проехал отличный круг, и мы не смогли никак ответить. Но хочется думать, что мы в хорошем положении. Надеюсь, гонка получится отличной», — добавил Хэмилтон.

Гонка на Гран-при Абу-Даби станет заключительной в сезоне. Она пройдет в воскресенье, 12 декабря, и начнется в 16:00 по московскому времени.

Хэмилтон и Ферстаппен имеют в активе по 369,5 очка. Победу в чемпионате «Формулы-1» одержит тот, кто финиширует на более высокой позиции.