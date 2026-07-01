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07:15, 1 июля 2026Ценности

Внешность дочери звезды фильма «Джанго освобожденный» вызвала ажиотаж в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Анелиз Бишоп и Джейми Фокс

Анелиз Бишоп и Джейми Фокс. Фото: Steffens / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Внешность дочери звезды фильма «Джанго освобожденный», американского актера и певца Джейми Фокса Аннализ Бишоп вызвала ажиотаж в сети. Материал публикует Daily Mail.

17-летняя девушка вместе с отцом посетила премию BET Awards 2026 в театре Peacock в Лос-Анджелесе. Она предстала перед камерами в черном смокинге и брюках с широкими штанинами, белой рубашке и с галстуком-бабочкой. Также наследница артиста надела узкие солнцезащитные очки и распустила объемные волосы, скрыв часть лица за челкой.

Материал набрал около 600 комментариев и вызвал споры. Часть читателей издания раскритиковали образ девушки: «Прическа комичная. Ужас», «Выглядит нелепо», «Наверное, у нее огромные траты на шампунь и кондиционер», «Кузен Итт [полностью покрытый волосами персонаж в шляпе и солнцезащитных очках] из "Семейки Аддамс"», «Очередной чудаковатый ребенок знаменитости отчаянно пытается превзойти своего известного родителя», «Очевидно, это человек, которому не приходилось устраиваться на работу».

Другие юзеры заступились за Бишоп. «По всей видимости, она очень милая и талантливая девочка, желаю ей удачи!», «Кем бы она ни была, она просто потрясающая», «Красивые, роскошные волосы!», «Замечательная прическа», — заявили они.

Ранее в июне младший сын президента США Дональда Трампа Бэррон с новым имиджем появился на публике и вызвал споры в сети.

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