РИА Новости: Полк ВСУ «Скала» вновь начал отправлять на штурм дезертиров и бездомных

425-й отдельный штурмовой полк Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Скала» после недавнего скандала вновь направляет в штурмовые подразделения в Харьковской области дезертиров и людей без определенного места жительства. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

«Противник перебрасывает штурмовиков на данный участок фронта (Казачья Лопань, — прим. "Ленты ру") малыми группами, большинство из которых — пойманные дезертиры или лица без определенного места жительства», — говорится в сообщении.

О зверствах в штурмовом полку «Скала», которым подвергались новобранцы, стало известно 23 июня. Журналисты насчитали 26 смертельных случаев, произошедших не в результате боевых действий, которые произошли за последние полгода в учебных центрах подразделения.

Большинство военных не пробыли в полку даже месяца. В качестве официальных причин родственникам мобилизованных называли пневмонию, сердечно-сосудистые заболевания и другие болезни.