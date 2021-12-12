Путин поздравил российского путешественника Федора Конюхова с 70-летием

Президент России Владимир Путин поздравил путешественника Федора Конюхова с 70-летним юбилеем. Соответствующая телеграмма в воскресение, 12 декабря, была опубликована на официальном сайте Кремля.

По словам Путина, Конюхова знают во всем мире как яркого, неординарного, сильного духом человека и неутомимого путешественника, который своими уникальными экспедициями и походами достойно продолжает традиции русских исследователей и первооткрывателей. «Ваши уникальные экспедиции поражают масштабностью и смелостью замысла и, конечно, имеют большое значение для воспитания молодежи»,— отметил Президент России.

Владимир Путин пожелал Федору Конюхову здоровья, бодрости духа и успехов во всех начинаниях.

12 декабря российскому путешественнику Федору Конюхову исполнилось 70 лет. За эти годы он совершил более 50 экспедиций, установил 25 мировых рекордов, совершил четыре кругосветных путешествия, 17 раз пересек Атлантику, а также стал первым человеком на планете, который смог достичь пяти полюсов Земли.

