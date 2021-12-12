Mercedes захотел лишить Ферстаппена чемпионского титула

Руководство Mercedes отправило в Международную автомобильную федерацию (FIA) два протеста после финиша Гран-при чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в Абу-Даби. Об этом сообщается на сайте организации.

В команде захотели, чтобы FIA оценила правомерность обгона голландским пилотом Red Bull Максом Ферстаппеном представителя Mercedes Льюиса Хэмилтона за машиной безопасности. Во втором протесте говорится о нарушении процедуры обгона в режиме машины безопасности. В случае удовлетворения любого из протестов Ферстаппен лишится чемпионского титула.

Ранее 12 декабря Ферстаппен первый раз в карьере стал победителем «Формулы-1». Чемпионство 24-летнему голландцу принесла победа на Гран-при Абу-Даби, где он опередил Хэмилтона. Перед гонкой у них было одинаковое количество очков.

Ферстаппен выступает в «Формуле-1» с 2015 года. Его лучшим достижением до этого было третье место в 2019-м и 2020-м. Хэмилтон семь раз становился чемпионом «Формулы-1».