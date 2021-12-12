Миранчук впервые с сентября появился в стартовом составе «Аталанты» и забил гол

Российский полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук забил мяч в матче 17-го тура чемпионата Италии. Трансляция велась на сайте «Матч ТВ».

26-летний футболист появился в стартовом составе команды впервые с сентября. Он помог «Аталанте» сравнять счет, забив на 37-й минуте. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Бергамо. За «Аталанту» также забил хавбек Тен Копмейнерс.

2 декабря сообщалось, что Миранчук уйдет в аренду, если не сможет проявить себя в оставшихся матчах 2021 года и будет получать мало игрового времени. У «Аталанты» есть договоренность с одним из европейских клубов. Отмечалось, что полузащитник не хочет возвращаться в Россию, поэтому этот вариант маловероятен.

Алексей Миранчук перешел в «Аталанту» в сентябре 2020 года. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.