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Австралия откажется от европейских вертолетов

Австралия заменит европейские вертолеты MRH 90 Taipan американскими Black Hawk

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Австралия откажется от эксплуатации европейских вертолетов MRH 90 Taipan, разработанных компанией Eurocopter. Канберра заменит MRH 90 американскими вертолетами Sikorsky UH-60M Black Hawk. Об этом сообщает Defense News.

Министр обороны Австралии Питер Даттон заявил, что многоцелевые вертолеты MRH 90 Taipan выведут из эксплуатации на десять лет раньше запланированного срока. Страна планирует купить 40 вертолетов UH-60M Black Hawk.

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Отказ от европейских вертолетов объяснили высокой стоимостью обслуживания. Изначально воздушные суда планировали эксплуатировать до 2037 года. Даттон подчеркнул, что покупка UH-60M позволит сэкономить около 1,8 миллиарда долларов до 2037 года.

В публикации отмечают, что заявление о покупке новых вертолетов совпало с отказом от устаревших S-70A-9 Black Hawk. Вертолеты MRH 90 приобрели для замены Bell UH-1H Iroquois, Westland Sea King Mk.50A/B и S-70A-9 Black Hawk.

В основе MRH 90 лежит вертолет NHI NH90, разработанный консорциумом Eurocopter. Боевая нагрузка машины составляет 700 килограммов. MRH 90 может нести управляемые ракеты, бомбы и противолодочные торпеды.

Ранее источник РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе сообщил о поставках вертолетов Ми-8АМТШ-ВН в российские вооруженные силы. Вертолеты огневой поддержки поставят в рамках двух контрактов.

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Даниил Иринин
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