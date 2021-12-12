«Локомотив» обыграл аутсайдера РПЛ

Московский «Локомотив» одержал победу в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Уфы». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2:0. На 71-й минуте счет открыл полузащитник Константин Марадишвили. Через три минуты преимущество команды увеличил хавбек Гирано Керк.

Таким образом, после 18 матчей «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 28 очков. «Уфа» располагается на предпоследнем 15-м месте, набрав 16 очков. Лидирует петербургский «Зенит» с 38 очками.

10 декабря «Локомотив» проиграл французскому «Марселю» со счетом 0:1 и вылетел из розыгрыша Лиги Европы. Клуб набрал два очка и занял последнее место в турнирной таблице группы E. Таким образом, «железнодорожники» остались без еврокубков.