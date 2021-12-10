«Локомотив» проиграл «Марселю» и остался без еврокубков

Московский «Локомотив» проиграл французскому «Марселю» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Марселе и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в первом тайме на 35-й минуте забил нападающий французов Аркадиуш Милик.

Таким образом, «Локомотив» набрал два очка и занял последнее место в турнирной таблице группы E. Клуб вылетел из розыгрыша турнира, оставшись без еврокубков. В плей-офф Лиги Европы вышли турецкий «Галатасарай» и итальянский «Лацио».

Россию на групповом этапе Лиги Европы представят петербургский «Зенит», вылетевший из розыгрыша Лиги чемпионов, и московский «Спартак», занявший первое место в группе С Лиги Европы.