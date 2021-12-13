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Прокуратура выявила свыше 2 тысяч нарушений на шахтах в Кемеровской области

Прокуратура нашла более 2 тысяч нарушений на шахтах Кузбасса после взрыва на «Листвяжной»

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Прокуратура зафиксировала более двух тысяч нарушений на шахтах Кузбасса после взрыва на «Листвяжной». Об этом в понедельник, 13 декабря, в своем Telegram-канале сообщает «Комсомольская правда».

Проверки на угольнодобывающих предприятиях региона были инициированы ведомством после взрыва метана в подземных сооружениях «Листвяжной».

Ранее председатель Независимого профсоюза горняков России Александр Сергеев призвал горняков обращаться в профсоюз из-за нарушений в работе или сообщать об этом в прокуратуру.

Взрыв метана в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел утром в четверг, 25 ноября. В результате погиб 51 человек, среди них пять горноспасателей. Одному из спасателей, которого посчитали погибшим, удалось покинуть шахту — он вышел к спасателям сам на следующий день после ЧП.

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Игорь Дмитров
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