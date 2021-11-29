Горняков призвали обращаться в прокуратуру из-за нарушений в шахте

Горянкам необходимо обращаться в профсоюз из-за нарушений в работе или звонить в прокуратуру. К таким действием призвал председатель независимого профсоюза горняков России Александр Сергеев, его слова приводит «Говорит Москва».

«У нас на шахте «Воргашорской» газ был осенью 2015 года, мужики пришли в профсоюз, прокурора вызвали, устроили собрание. Норму снизили, чтобы они не рисковали», — рассказал Сергеев.

Он добавил, что замалчивание нарушений может привести к трагедии. Сергеев привел в пример шахту «Листвяжная», где по словам горняков, начальство выдавало им датчики, заклеенные бумажным скотчем, чтобы не фиксировали показатели метана.

В случае, если профсоюз не хочет решать проблему, необходимо менять председателя или создать свой независимый. Надо объединяться и обращаться в прокуратуру, заключил Сергеев. Председатель независимого профсоюза горняков отметил, что для предотвращения трагедий шахты должны проверять чаще, при этом необходимо контролировать руководителей предприятий.

Взрыв метана в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел утром в четверг, 25 ноября. В результате погиб 51 человек, среди них пять горноспасателей. Одному из спасателей, которого посчитали погибшим, удалось покинуть шахту — он вышел к спасателям сам на следующий день после ЧП.