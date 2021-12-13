Два грузовых судна столкнулись в Балтийском море

У берегов Швеции в Балтийском море столкнулись два грузовых судна. Об этом сообщает SVT со ссылкой на Морскую администрацию Швеции.

По информации издания, авария произошла между шведским городом Истад и датским островом Борнхольм. Британский Scot Carrier столкнулся с датским Karin Hoej, датское судно потерпело крушение. Отмечается, что как минимум два человека оказались в воде, на данный момент продолжаются их поиски.

Менеджер по связям с общественностью шведской Морской администрации Йонас Франзен рассказал, что причины происшествия на данный момент не установлены. Точное число граждан на борту кораблей также неизвестно. К спасательной операции привлекли около десяти лодок из Швеции и Дании и одно британское судно.

5 декабря сообщалось, что пограничная служба Польши задержала российское торговое судно «Руслана» в Балтийском море. Сухогруз перевозил стальные конструкции из литовского города Клайпеда в польский Гданьск. В Варшаве заявили, что члены экипажа судна находились в нетрезвом состоянии. При этом капитан сухогруза Виталий Васильев рассказал, что алкотестер польских пограничников был неисправен.