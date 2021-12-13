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Спорт

Федерация автоспорта ответила на желание Mercedes лишить Ферстаппена чемпионства

FIA отклонила протест Mercedes после победы пилота Red Bull Ферстаппена в «Формуле-1»

Фото: Kamran Jebreili / Reuters

Международная федерация автоспорта (FIA) отклонила протест руководства Mercedes на результаты Гран-при чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в Абу-Даби. Ответ приводится на сайте организации.

В FIA посчитали правомерным то, что голландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен обогнал представителя Mercedes Льюиса Хэмилтона за машиной безопасности. Также в федерации назвали неуместным желание Mercedes изменить итоговую классификацию согласно позициям, которые гонщики занимали по итогам предпоследнего круга. Таким образом, Ферстаппен не лишится чемпионского титула.

Ранее 12 декабря Ферстаппен первый раз в карьере стал победителем «Формулы-1». Чемпионство 24-летнему голландцу принесла победа на Гран-при Абу-Даби, где он опередил Хэмилтона. Руководство Mercedes выразило недовольство результатами гонки и отправило в FIA два протеста.

Ферстаппен выступает в «Формуле-1» с 2015 года. Его лучшим достижением до этого было третье место в 2019-м и 2020-м. Хэмилтон семь раз становился чемпионом «Формулы-1».

Анастасия Борисова
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