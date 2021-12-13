Экономист усомнился в способности Лукашенко перекрыть газ в Европу

Экономист, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин усомнился в способности президента Белоруссии Александра Лукашенко перекрыть транзит газа в Европу и назвал подобные угрозы обычной страшилкой, которые уже ни на кого особенно не действуют. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что Лукашенко собирается перекрыть трубопровод, принадлежащий «Газпрому», поэтому ему придется считаться с мнением Москвы.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Минск готов перекрыть транзит газа в Европу в том случае, если западные санкции поставят его в чрезвычайное положение. В интервью турецкой телерадиокомпании TRT он подчеркнул, что рассматривает такую реакцию как крайнюю меру.

Нестрашная страшилка

Пикин отметил, что даже в случае, если Лукашенко решится на такой абсурдный шаг, никаких глобальных потерь от этого Россия не понесет, поскольку транзит через Белоруссию является далеко не основным.

«Основной — это "Северный поток", потом — украинский, потом Турция, и только на четвертом месте — Белоруссия и Польша. Причем объемы заполняемости трубы сейчас составляют порядка 30 процентов от пропускной способности, так что газопровод и не загружен. Потому в случае, если Лукашенко все же что-то перекроет, Европа, конечно, чуть-чуть испугается, но большого урона это не нанесет. Кроме того, на заявления президента Белоруссии сейчас реагируют все меньше и меньше. Более того, подобные его угрозы даже практически не влияют на рынок», — обратил внимание эксперт.

По его словам, также необходимо понимать, что Лукашенко собирается перекрывать не свой газ. Он угрожает перекрыть трубу, принадлежащую «Газпрому», соответственно, ему в любом случае придется учитывать позицию Москвы, которая едва ли одобрит подобное решение.

«На мой взгляд, все эти угрозы Лукашенко — просто страшилка. Причем такая, которая уже не особо на кого-то действует», — заключил Пикин.

В первый раз Лукашенко пригрозил перекрыть поставки газа по газопроводу «Ямал — Европа» месяц назад. Тогда он порекомендовал «руководству Польши, литовцам и прочим безголовым» отказаться от угроз перекрыть границу. В начале декабря он повторил свои слова, предложив польской стороне «взять свои куриные мозги и подумать».