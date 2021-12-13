В МИД России разочаровались пренебрежительным подходом Европы к безопасности

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил РИА Новости, что пренебрежительный подход Европы к безопасности на континенте, в том числе следование методичкам США, разочаровывает.

«Европейцы очень разочаровывают пренебрежительным отношением к безопасности континента, безопасности Евроатлантики», — сказал Рябков. По его словам, если европейцы будут и дальше «плыть по течению» и руководствоваться «теми методичками, которые спускаются из Вашингтона и тиражируются секретариатом НАТО в Брюсселе, до хорошего не дойдет».

Ранее Рябков заявил, что последствия расширения НАТО на восток будут тяжелыми, и эта ситуация является одной из самых серьезных проблем в евроатлантическом регионе на сегодняшний день. Он напомнил, что НАТО высказывается за право каждого государства самостоятельно определять, в какие союзы ему вступать и как обеспечивать свою безопасность.

В декабре генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на данный момент Европейский союз не нуждается в новых структурах, связанных с безопасностью. Генсек не увидел необходимости в пересмотре оборонной стратегии объединения.