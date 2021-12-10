В НАТО не увидели необходимости в новых структурах безопасности ЕС

На данный момент Европейский союз (ЕС) не нуждается в новых структурах, связанных с безопасностью. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, его слова передает Reuters.

Генсек не увидел необходимости в пересмотре оборонной стратегии объединения. Так он отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что у ЕС должна быть возможность самостоятельно защищаться от внешних угроз, несмотря на эффективность трансатлантического сотрудничества с НАТО.

«В этой сфере нам нужно развивать больше возможностей, а не воздавать новые структуры, которые будут соревноваться за эти возможности», — заключил Столтенберг.

Ранее Макрон заявил, что в ходе председательства в Евросоюзе Париж намерен инициировать реформу Шенгена по двум приоритетам. Первым из них станет введение политического управления Шенгенской зоны, подобного тому, которое существует в зоне евро. Вторым приоритетом французский лидер назвал разработку механизма экстренной поддержки европейских границ на случай кризиса.