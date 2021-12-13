Стало известно об опасениях убитого бизнесмена Шабтая Калмановича за свою жизнь

В Мосгорсуде по делу об убийстве российского и израильского бизнесмена Шабтая Калмановича, совершенном в 2009 году, в качестве свидетеля обвинения могут допросить президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, Гинер три года назад уже давал показания по делу. Он заявил, что Калманович был его близким другом, они познакомились в конце 90-х годов на спортивном мероприятии.

Отмечается, что Калманович опасался за свою жизнь и в середине нулевых просил Гинера найти телохранителя для себя и семьи. Глава футбольного клуба не стал выяснять подробности, но нашел охранников, которые были готовы приступить к работе. Однако бизнесмен отказался от их услуг.

По данным следствия, позже Калманович все же нанял охрану. Она сопровождала его по дороге в офис и домой. При этом во время встреч вне офиса и поездок по Москве бизнесмен их услугами не пользовался.

Также свидетелями по делу об убийстве выступают ресторатор Вахтанг Шония, бывший президент Российской федерации баскетбола Сергей Чернов и неоднократный призер Олимпийских игр, баскетболистка Ирина Осипова.

В апреле 2021 года следователи завершили расследование дела. Под суд попали уроженцы Ингушетии Багаутдин Костоев, Батыр Тумгоев и Али Белхороев (Али Боксер).

По версии следствия, 2 ноября 2009 года Тумгоев вместе с подельниками ездил по городу и отслеживал маршрут передвижения бизнесмена. Поравнявшись с автомобилем Калмановича в районе Смоленской набережной, Костоев открыл по машине огонь из армянского пистолета-пулемета К6-92. Было выпущено 24 пули, из них восемь попали в бизнесмена.

Предприниматель скончался на месте, а его водитель был ранен. Мужчина попытался догнать киллеров, доехал до Новодевичьей набережной, но там врезался в столб. Ему удалось выжить благодаря своевременной помощи медиков.