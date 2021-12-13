«Спартак» разгромно проиграл «Сочи» в РПЛ

Московский «Спартак» уступил в гостевом матче против «Сочи» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел в Сочи. На 28-й минуте противостояния счет открыл эквадорский хавбек хозяев Кристиан Нобоа. Он реализовал пенальти. Он же на 66-й минуте матча оставил свою команду вдесятером, получив красную карточку. Красно-белые не смогли сравнять счет, несмотря на численное преимущество. В концовке матча «Спартак» снова пропустил: точный удар на счету Ивелина Попова. В добавленное время сочинцы сделали счет разгромным. Отличился Артур Юсупов. Итоговый результат — поражение «Спартака» со счетом 0:3.

Ранее болельщики красно-белых выразили надежду, что нынешний тренер «Спартака» Руй Витория сможет изменить ситуацию для команды в РПЛ и добиться медалей по итогам сезона. Они обратились к владельцу клуба Леониду Федуну с просьбой не менять наставника. Фанаты обеспокоены появлением в СМИ публикаций о скором приходе на пост главного тренера итальянца Паоло Ваноли.

«Сочи» уходит на перерыв в статусе одного из лидеров чемпионата России. Команда занимает третью строчку в турнирной таблице после 18 туров.

«Спартак» занимает девятое место в РПЛ.