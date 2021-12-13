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Обыски и задержания в «Военмехе» связали с неонацистами

Задержания в общежитии «Военмеха» в Петербурге связали с операцией ФСБ против неонацистов

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Задержания сотрудниками ОМОНа студентов в общежитии Балтийского государственного технического университета «Военмех» в Санкт-Петербурге могут быть связаны с операцией против неонацистов. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщает 78.ru.

По данным издания, задержаны несколько человек, включая начальников общежития и проживавших в нем студентов. Изначально обыски в здании на набережной Обводного канала связывали с коррупцией в университете. Однако точная причина оставалось неизвестной.

О визите силовиков в общежитие «Военмеха» сообщалось ранее 13 декабря. В тот же день ФСБ провела спецоперацию, в ходе которой выявила 106 неонацистов, готовивших теракты и массовые убийства в России. Сторонников радикальной украинской группировки «Маньяки: культ убийства» нашли в 37 регионах.

Основателем и лидером неонацистов ФСБ назвала 21-летнего гражданина Украины Егора Краснова. Он посредством мессенджеров и социальных сетей провоцировал сторонников на совершение массовых убийств и терактов в различных регионах России.

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Владимир Седов
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