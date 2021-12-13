В Петербурге омоновцы задержали несколько человек после обысков в «Военмехе»

В Санкт-Петербурге сотрудники ОМОН задержали нескольких человек после обысков в общежитии Балтийского государственного технического университета «Военмех» на набережной Обводного канала. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщает издание 78.ru/

По данным издания, среди задержанных — минимум шесть студентов и несколько начальников общежитий. Обыски могут быть связаны со взятками и коррупцией в «Военмехе», однако точная причина пока неизвестна.

Ранее сообщалась, что в Челябинске профессора приговорили к 4,5 годам колонии за миллионные взятки от студентов. За деньги он ставил учащимся положительные оценки за экзамены и проставлял зачеты.