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В Петербурге омоновцы задержали несколько человек после обысков в «Военмехе»

В Петербурге бойцы ОМОН задержали несколько студентов и начальников общежития в «Военмехе»

Кадр: 78.ru

В Санкт-Петербурге сотрудники ОМОН задержали нескольких человек после обысков в общежитии Балтийского государственного технического университета «Военмех» на набережной Обводного канала. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщает издание 78.ru/

По данным издания, среди задержанных — минимум шесть студентов и несколько начальников общежитий. Обыски могут быть связаны со взятками и коррупцией в «Военмехе», однако точная причина пока неизвестна.

Ранее сообщалась, что в Челябинске профессора приговорили к 4,5 годам колонии за миллионные взятки от студентов. За деньги он ставил учащимся положительные оценки за экзамены и проставлял зачеты.

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Елизавета Новикова
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