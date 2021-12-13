Экс-генерал ФСБ Михайлов рассказал о возможном военном ответе странам НАТО

В случае если НАТО продолжит свою агрессивную риторику и будет угрожать безопасности России, страна будет готова приблизить войска к границам альянса, уверен экс-генерал ФСБ Александр Михайлов. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал, что при таком развитии событий даже американцы «могут почувствовать себя неуютно».

Если США и страны НАТО не отреагируют на требование Москвы о гарантиях безопасности, это приведет к новому витку конфронтации. Об этом ранее заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. «Отсутствие прогресса в направлении политико-дипломатического решения этой проблемы приведет к тому, что наш ответ будет военным и военно-техническим», — пригрозил дипломат.

Военный ответ России

Михайлов подчеркнул: никаких агрессивных, военных или захватнических планов Россия не строит. Тем не менее она готова к обеспечению собственной безопасности и возможному военному ответу в случае, если НАТО продолжит нагнетать обстановку.

«Наш ответ будет логичным — это сосредоточение российских войск в наиболее уязвимых зонах, оснащение всеми современными видами техники, которые не позволят расслабиться нашим потенциальным соперникам. Так, любой агрессор должен понимать: ответ России на его действия будет стремительным», — подчеркнул эксперт.

Запад, по его словам, уже отмечает готовность страны отразить возможную атаку и защитить свою безопасность. У России есть четкое понимание, что по мере приближения НАТО к ее границам она будет выдвигать свои войска в том же направлении.

«Более того, в такой ситуации даже США могут почувствовать себя неуютно. Так что у нас есть все возможности для осуществления адекватных мер, направленных на обеспечение безопасности. Необходимо добавить, что высказывание Рябкова не является прямой военной угрозой НАТО. Но они сами должны понимать, чего добиваются подобными действиями. Не мы начали этот конфликт, это они постоянно разносят истерию вокруг России и угрозы, которая от нее якобы исходит», — заключил Михайлов.

Ранее Рябков заявил, что отсутствие улучшений в сфере работы загранучреждений России и США может привести к ситуации, когда они не смогут больше функционировать. Он напомнил, что Москва давно предлагала Вашингтону обнулить ограничения на работу дипмиссий, но в США начали выдвигать новые ультиматумы.