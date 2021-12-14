Число заражений омикрон-штаммом в Британии оказалось в сотни раз выше статистики

Число новых случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса в Британии оказалось в сотни раз выше официальной статистики. Оно достигает 200 тысяч в сутки. Об этом заявили в Агентстве по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства, передает Financial Times (FT).

Данные об истинном росте заболевших были получены с помощью моделирования. При этом до сих пор было известно только о 4700 случаях инфицирования омикрон-штаммом. Британские эксперты предрекли, что больницы страны вскоре окажутся перегружены. Они рассмотрели варианты освобождения дополнительных коек и предложили выписать часть пациентов домой.

По информации издания, в текущей эпидемиологической ситуации британцам придется сделать около 18 миллионов бустерных прививок от COVID-19 до конца 2021-го, чтобы выполнить план премьер-министра Бориса Джонсона. Таким образом, медики должны делать около 756 тысяч прививок ежедневно.

Ранее Джонсон рассказал, что в стране умер первый пациент, заразившийся омикрон-штаммом коронавируса. До этого не сообщалось о летальных исходах заболевания, вызванного заражением омикрон-штаммом COVID-19. В связи с этим политик призвал отказаться от идеи о том, что омикрон-штамм — это более легкая версия коронавируса.