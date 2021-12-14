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Спорт

Бывший чемпион UFC присоединился к промоушену Нурмагомедова

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Ренан Барао присоединился к Eagle FC Нурмагомедова
Ренан Барао

Ренан Барао. Фото: Globallookpress.com

Бразильский боец смешанного стиля (MMA), бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ренан Барао присоединился к организации Eagle FC, владельцем которой является россиянин Хабиб Нурмагомедов. Об этом сообщает MMA Junkie.

Eagle FC пока официально не объявил о подписании контракта с 34-летним бразильцем. Барао должен подраться на турнире организации в Майами 28 января. Его соперником станет мексиканец Орасио Гутьеррес.

Экс-чемпион UFC Барао не выступал с 2019 года, когда покинул чемпионат. Он становился чемпионом промоушена в легчайшем весе.

Ранее сообщалось, что в главном поединке Eagle FC 44 в Майами выступит российский тяжеловес Сергей Харитонов. Его соперником станет нидерландец Тайрон Спонг.

Eagle FC создан на базе Gorilla FC. В ноябре 2020-го Нурмагомедов стал владельцем промоушена и провел ребрендинг.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Он провел три защиты титула и завершил карьеру осенью 2020-го.

Николай Костюков
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