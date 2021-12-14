Российский борец-чемпион решил выступать за Венгрию

Российский борец вольного стиля Владислав Байцаев принял решение сменить спортивное гражданство. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

По словам функционера, чемпион Европы продолжит карьеру в сборной Венгрии. «Он столько лет достойно представлял команду России, но отобраться в состав российской сборной шансов практически нет, поэтому мы удовлетворили его просьбу», — добавил Мамиашвили.

Глава ФСБР также подчеркнул, что с венграми у россиян сложились теплые рабочие отношения. «У Владислава есть все шансы отобраться на Олимпиаду и достойно выступить в Париже, поэтому желаем ему успехов», — завил функционер.

31-летний Байцаев выступает в весовой категории до 125 килограммов. Помимо золота чемпионата Европы-2018, в его активе серебро и бронза континентального первенства.

В ноябре российский фигурист Артур Дмитриев, выступающий в мужском одиночном катании, решил перейти в сборную США. Он рассказал, что получил предложение от американской федерации.