Исполнявший уникальные прыжки российский фигурист перейдет в сборную США

Российский фигурист Артур Дмитриев, выступающий в мужском одиночном катании, перейдет в сборную США. Об этом он сообщил в интервью «Спорт-Экспрессу».

Спортсмен рассказал, что получил предложение от американской федерации и в данный момент отбирается на чемпионат страны. Он уточнил, что у него есть гражданство США, так как его родители переехали туда в 1998-м после завершения карьеры и работали тренерами. Дмитриев обратил внимание на то, что в России его не рассматривали как перспективного фигуриста.

Дмитриев — единственный в истории фигурист, который делал попытку прыгнуть четверной аксель на соревнованиях. Также он впервые исполнил уникальный каскад из тройных лутца и флипа на турнире серии «Челленджер» в Оберстдорфе. Последний раз фигурист выступал за Россию в 2018 году на этапе Гран-при Rostelecom, где он занял предпоследнее, 11-е место.

Дмитриев — сын двукратного олимпийского чемпиона в парном катании Артура Дмитриева и чемпионки мира по художественной гимнастике Татьяны Дручининой.

