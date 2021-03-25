Российские фигуристы высказались о победе в короткой программе чемпионата мира

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский высказались о победе в короткой программе в соревновании спортивных пар на чемпионате мира, который проходит в Стокгольме. Их слова приводит «Чемпионат.com».

«Ощущения хорошие, довольны, что наконец-то получилось показать нашу работу, проделанную на протяжении всего года», — заявила Бойкова. Она добавила, что отсутствие зрителей на трибунах не должно влиять на результат.

Козловский объяснил смену музыки в программе на композицию из мультфильма «Ходячий замок». «Мы не хотели бы, чтобы нам приписывали единый стиль, мы работаем в разных направлениях. Взяв эту музыку, мы хотели почувствовать дополнительный приток позитивных эмоций в наших программах», — заметил спортсмен.

Короткая программа у спортивных пар завершилась 24 марта. Бойкова и Козловский за прокат набрали 80,16 балла. На втором месте расположились китайцы Вэньцзинь Суй и Цун Хань, в активе которых 77,62 балла. Третье место заняла еще одна российская пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов с 75,79 балла.

Произвольная программа в парном спортивном катании пройдет 25 марта. Начало — в 20:00 по московскому времени.

Бойкова и Козловский — чемпионы России, чемпионы Европы и серебряные призеры чемпионата мира среди юниоров. Они тренируются в группе Тамары Москвиной.