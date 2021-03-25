Российские фигуристы стали лидерами после короткой программы на чемпионате мира

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали лидерами после короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в шведском Стокгольме. Трансляция велась на сайте Первого канала.

Фигуристы набрали за прокат 80,16 балла. На втором месте расположились китайцы Вэньцзинь Суй и Цун Хань, в активе которых 77.62 балла. Третье место заняла еще одна российская пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов с 75.79 балла.

Произвольная программа в парном спортивном катании пройдет 25 марта. Она начнется в 20:00 по московскому времени.

Бойкова и Козловский — чемпионы России, чемпионы Европы и серебряные призеры чемпионата мира среди юниоров. Они тренируются в группе Тамары Москвиной.