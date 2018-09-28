Ученик Плющенко исполнил уникальные прыжки и вошел в историю

Youtube / Epic Skating Live

Россиянин Артур Дмитриев впервые в истории фигурного катания исполнил на соревнованиях каскад из тройных лутца и флипа. Видео появилось на YouTube-канале Epic Skating Live.

В рамках программы Дмитриев сделал каскад тройной лутц — тройной флип. Базовая оценка этого элемента составляет 11,20 балла. Россиянин справился с каскадом и получил надбавку в 0,24 балла.

По итогам короткой программы на турнире серии «Челленджер» в Оберстдорфе Дмитриев занимает второе место, набрав 81,06 балла. Лидирует канадец Киган Мессинг, в активе которого 90,63 балла.

В межсезонье Дмитриев перешел в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

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