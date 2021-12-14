Бывший игрок сборной России оценил соперника «Зенита» по 1/16 финала Лиги Европы

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы для петербургского «Зенита». Футболист высказался в интервью корреспонденту «Ленты.ру».

«"Бетис" — очень серьезный соперник для петербуржцев, не зря эта команда находится в топ-3 чемпионата Испании. Но шансы оцениваю как 50 на 50 и верю в российский клуб. Все будет зависеть от того, в каком состоянии соперники подойдут к февральским играм», — заявил Булыкин.

Игрок также рассказал о плюсах того, что «Зенит» начнет противостояние домашним матчем. «При поддержке своих болельщиков в первой игре у команды есть шанс создать себе задел перед ответной встречей. Мы все будем поддерживать "Зенит", России очень нужны очки в таблицу коэффициентов УЕФА», — добавил форвард.

Жеребьевка плей-офф Лиги Европы прошла в понедельник, 13 декабря. Первый матч с «Бетисом» петербургский клуб проведет 17 февраля. Ответная встреча состоится в Испании через неделю.