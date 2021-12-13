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«Зенит» узнал соперника по стыковым матчам Лиги Европы

Стал известен соперник «Зенита» в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги Европы

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Петербургский «Зенит» узнал соперника по стыковым матчам Лиги Европы. Результаты жеребьевки доступны на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Сине-бело-голубые сыграют с испанским «Бетисом». В других стыковых матчах встретятся «Севилья» с загребским «Динамо», «Аталанта» — с «Олимпиакосом», «РБ Лейпциг» — с «Реалом Сосьедад», «Барселона» — с «Наполи», дортмундская «Боруссия» — с «Рейнджерс», «Шериф» — с «Брагой», «Порту» — с «Лацио».

В этом сезоне впервые состоялась жеребьевка стыковых матчей. В ней приняли участие 16 команд: восемь обладателей вторых мест и восемь обладателей третьих мест на групповом этапе Лиги чемпионов. Они проведут по два матча, победители которых пройдут в 1/8 финала Лиги Европы. При этом представители одной страны не смогут выйти на поле против друг друга.

Из российских клубов в жеребьевке участвовал только «Зенит», занявший третье место в групповом этапе.

Согласно новому формату турнира, победители группового этапа ЛЕ автоматически попали в 1/8 финала. В их числе оказался московский «Спартак». Команда узнает своего ближайшего соперника 25 февраля 2022 года.

Жеребьевка прошла в швейцарском Ньоне 13 декабря. Лига Европы считается вторым по значимости турниром для футбольных клубов, входящих в УЕФА, после Лиги чемпионов.

Дарья Коршунова
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