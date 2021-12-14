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В Кремле сочли неприемлемым проект резолюции по климату в ООН

Пресс-секретарь Песков: документ резолюции по климату в СБ ООН был неприемлемым

Фото: Kena Betancur / Reuters

Москва не согласна с заявлениями Вашингтона о том, что российская сторона подвела весь мир, заблокировав проект резолюции по климату и безопасности в Совете Безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он счел документ неприемлемым. По словам политика, климатическая повестка не должна быть фактором, ограничивающим страны в праве на развитие.

13 декабря стало известно, что Россия наложила вето на проект климатической резолюции на заседании Совета Безопасности ООН. В документе, который предложили делегации Ирландии и Нигера, изменение климата рассматривалось как угроза международной безопасности. Проект поддержали 113 стран, в том числе 12 членов СБ. Против выступили Россия и Индия.

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Екатерина Андреева
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