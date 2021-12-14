Российская фигуристка назвала способ похудеть на 10 килограммов за месяц

Российская фигуристка Дарья Павлюченко, выступающая в паре с Денисом Ходыкиным, рассказала, как похудела за месяц на 10 килограммов. Ее слова приводит Sport24.

18-летняя спортсменка рассказала, что поставила себе цель продолжать тренировки с Ходыкиным, и неидеальная физическая форма мешала ей. «Когда есть цель — несложно. Помогли большие нагрузки и правильное питание. Страданий не было», — заявила фигуристка.

Павлюченко и Ходыкин — бронзовые призеры чемпионата Европы-2020 и бронзовые призеры первенства страны того же года. Кроме того, на их счету победа на чемпионате мира среди юниоров-2018.

В мае этого года российская фигуристка, выступающая в парном катании и пожелавшая остаться анонимной, рассказала о требованиях партнера похудеть при весе 29 килограммов. Она заявила, что после этого перестала есть и начала принимать таблетки для похудения, от которых ей было больно ходить и сгибать пальцы.

