Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко озвучил планы на будущее в беседе с YouTube-каналом Okko MMA.

45-летний тяжеловес заявил, что может вернуться к выступлениям в Bellator уже летом — в июне или июле 2022 года. Емельяненко признался, что хотел бы подраться с 46-летним французом Чиком Конго.

23 октября Емельяненко провел поединок против американца Тимоти Джонсона и одержал победу. Схватка тяжеловесов возглавила турнир Bellator в Москве. Этот ивент стал первым для Bellator в России.

Емельяненко известен по выступлениям в Rings, Pride, Strikeforce, M-1 Global и Bellator. На его счету 40 побед при шести поражениях. Емельяненко — многократный чемпион России по боевому самбо.