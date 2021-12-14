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Спорт

Федор Емельяненко озвучил планы на будущее

Российский боец MMA Федор Емельяненко может вернуться к выступлениям летом 2022 года
Федор Емельяненко

Федор Емельяненко. Кадр: Okko MMA / YouTube

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко озвучил планы на будущее в беседе с YouTube-каналом Okko MMA.

45-летний тяжеловес заявил, что может вернуться к выступлениям в Bellator уже летом — в июне или июле 2022 года. Емельяненко признался, что хотел бы подраться с 46-летним французом Чиком Конго.

23 октября Емельяненко провел поединок против американца Тимоти Джонсона и одержал победу. Схватка тяжеловесов возглавила турнир Bellator в Москве. Этот ивент стал первым для Bellator в России.

Емельяненко известен по выступлениям в Rings, Pride, Strikeforce, M-1 Global и Bellator. На его счету 40 побед при шести поражениях. Емельяненко — многократный чемпион России по боевому самбо.

Николай Костюков
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