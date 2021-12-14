Россиянка с отрубленными бывшим мужем руками оценила решение ЕСПЧ

Маргарита Грачева, которой бывший муж четыре года назад отрубил кисти обеих рук, оценила решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), согласно которому российское государство должно выплатить женщине компенсацию в размере 370 тысяч евро. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Россиянка призналась, что пока не ознакомилась с решением суда. Однако выразила надежду на то, что получит компенсацию в полном объеме, так как указанная сумма покроет стоимость ее протезов.

«Сумма не выдуманная, а было все расписано. У меня протезы, они стоят четыре миллиона рублей и меняются каждые два-три года. Если у меня ломается палец, ремонт стоит около 300 тысяч рублей. А ломаются пальцы часто, потому что они хрупкие», — пояснила женщина.

Государство может обжаловать решение, но Грачева надеется, что этого не случится. Она также заявила, что после решения ЕСПЧ по ее делу власти должны прислушаться и принять меры для защиты женщин, попавших в схожую ситуацию.

Ранее ЕСПЧ рассмотрел обращение Грачевой. Суд признал российскую сторону виновной в нарушении Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а именно статьи 3, в которой прописан запрет на применение пыток, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание. В частности, суд указал, что в российском праве отсутствует понятие «семейного насилия», оно не рассматривается как причина для правоохранительного вмешательства.

В декабре 2017 года Дмитрий Грачев вывез свою жену Маргариту в лес и отрубил ей кисти рук топором за то, что она хотела с ним развестись. После этого мужчина отвез ее на машине в больницу. Врачи смогли восстановить левую кисть женщины, а для правой руки понадобился протез. Преступника приговорили к 14 годам колонии строгого режима. До этого женщина неоднократно обращалась в полицию с жалобами на насилие со стороны супруга, однако правоохранители отказывались возбуждать уголовное дело.