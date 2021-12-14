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Россиянка с отрубленными бывшим мужем руками оценила решение ЕСПЧ

Жертва домашнего насилия Грачева выразила надежду на получение 370 тысяч евро
Маргарита Грачева

Маргарита Грачева. Фото: @margoritka1211

Маргарита Грачева, которой бывший муж четыре года назад отрубил кисти обеих рук, оценила решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), согласно которому российское государство должно выплатить женщине компенсацию в размере 370 тысяч евро. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Россиянка призналась, что пока не ознакомилась с решением суда. Однако выразила надежду на то, что получит компенсацию в полном объеме, так как указанная сумма покроет стоимость ее протезов.

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«Сумма не выдуманная, а было все расписано. У меня протезы, они стоят четыре миллиона рублей и меняются каждые два-три года. Если у меня ломается палец, ремонт стоит около 300 тысяч рублей. А ломаются пальцы часто, потому что они хрупкие», — пояснила женщина.

Государство может обжаловать решение, но Грачева надеется, что этого не случится. Она также заявила, что после решения ЕСПЧ по ее делу власти должны прислушаться и принять меры для защиты женщин, попавших в схожую ситуацию.

Ранее ЕСПЧ рассмотрел обращение Грачевой. Суд признал российскую сторону виновной в нарушении Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а именно статьи 3, в которой прописан запрет на применение пыток, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание. В частности, суд указал, что в российском праве отсутствует понятие «семейного насилия», оно не рассматривается как причина для правоохранительного вмешательства.

В декабре 2017 года Дмитрий Грачев вывез свою жену Маргариту в лес и отрубил ей кисти рук топором за то, что она хотела с ним развестись. После этого мужчина отвез ее на машине в больницу. Врачи смогли восстановить левую кисть женщины, а для правой руки понадобился протез. Преступника приговорили к 14 годам колонии строгого режима. До этого женщина неоднократно обращалась в полицию с жалобами на насилие со стороны супруга, однако правоохранители отказывались возбуждать уголовное дело.

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Анна Филипенко
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