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В Чили показали немецкий Leopard с ракетной установкой

В Чили испытали реактивную систему залпового огня на платформе танка Leopard 1V

Демонстратор реактивной системы залпового огня (РСЗО) на шасси немецкого танка Leopard 1V создали в Чили. Испытания разработки попали на видео. Об этом сообщает «Российская газета».

В основе демонстратора новой РСЗО лежит танк Leopard 1V. Стандартное орудие танка убрали, а над башней установили направляющие для запуска неуправляемых ракет калибра 70 миллиметров.

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В ходе испытаний установка осуществила несколько залпов и одиночные выстрелы. Разработка государственной компании FAMAE (Fábricas y Maestranzas del Ejército) призвана продемонстрировать концепцию РСЗО на танковом шасси.

В рамках проекта специалисты FAMAE планируют создать РСЗО с 20 направляющими для ракет калибра 122 миллиметра. Новое вооружение заменит стандартную башню Leopard 1V.

Ранее в Белоруссии начали испытания модернизированной РСЗО «Ураган-М». Новая система получила машины на шасси МАЗ-6317, а также модернизированные средства связи и автоматизации.

В ноябре генеральный директор «НПО "Сплав" имени А.Н. Ганичева» (входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех») Александр Смирнов рассказал о производстве корректируемых снарядов для РСЗО «Торнадо-С».

Даниил Иринин
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