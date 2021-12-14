Стало известно число вакцинированных россиян среди больных омикрон-штаммом

11 из 16 россиян, у которых выявили омикрон-штамм, были вакцинированы от коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

Всего симптомы коронавируса наблюдаются у 17 из 177 россиян, которые вернулись в Россию из ЮАР и близлежащих стран.

Все заболевшие переносят заболевание в легкой форме. Из симптомов у них наблюдается лихорадка, слабость, головная боль, кашель, нарушение сна и катаральные явления. У двоих больных зафиксирована диарея. Из всех заболевших только один пожаловался на нарушение восприятия вкуса и обоняния.

При этом глава Роспотребнадзора отметила, что пациенты, уже имевшие иммунитет к другим штаммам коронавируса не демонстрировали явных клинических проявлений болезни

Попова также добавила, что инкубационный период вируса у всех заболевших составил от трех до десяти дней.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» врач-инфекционист Евгений Тимаков предположил, что зараженные омикроном россияне, вернувшиеся из других стран, не представляют угрозы, так как полностью изолированы.

Первые случаи заражения омикрон-штаммом в России были зафиксированы 6 декабря. Тогда новая разновидность вируса была выявлена у двух туристов, вернувшихся из ЮАР. 10 декабря появилась информация о еще нескольких случаях.