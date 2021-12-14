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Лукашенко заговорил о падеже скота

Президент Белоруссии Лукашенко обратил внимание на падеж скота в Могилевской области

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратил особое внимание на проблему падежа скота в Могилевской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Белорусский лидер заговорил об этом на встрече с активом региона.

Он напомнил, что уже ставил соответствующие задачи в этой сфере и правоохранителям после того, как на предприятиях были выявлены преступные схемы. «Я как-то сказал, что без милиции мы порядка не наведем. Если вы не подключитесь, не поставите здесь всех на место бездельников и ворюг, не глядя на лица и звания, толку не будет», — заявил Лукашенко.

Лукашенко уже проводил массовые кадровые перестановки в Могилевской области и грозил чиновникам тюрьмой из-за массового падежа скота. Скандал произошел после посещения белорусским лидером агрохолдинга «Купаловское». Условия содержания коров он назвал Освенцимом, а общее состояние предприятия охарактеризовал фразой «кругом кладбище, что на улице, что под крышей».

Недовольство президента привело к отставке губернатора области Владимира Доманевского и руководителя агрохолдинга Василия Шершнева. Причиной кадровых решений он назвал неудовлетворительное состояние сельскохозяйственной отрасли Могилевской области, которая «плетется в хвосте развития всей страны».

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Алевтина Запольская
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