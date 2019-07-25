Правительство Белоруссии оказалось под угрозой тюрьмы из-за скота

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил чиновникам уголовной ответственностью из-за массовой гибели скота. Об этом он сказал во время визита в Ветковский район, передает БЕЛТА.

В этом районе наблюдаются проблемы с сельскохозяйственным производством, объем которого не достигает показателей прошлого года. Местные власти полагают, что это произошло из-за падежа скота, а Лукашенко уверен, что массовая смерть животных — это следствие, а не причина. «Еще раз повторяю для правительства и на будущее: за падеж скота сядете в тюрьму. 85 тысяч, по-моему, по прошлому году. Вы представляете, сколько бы это было мяса», — сказал он и поручил Генпрокуратуре разобраться в ситуации.

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Глава республики полагает, что решить проблему можно, если соблюдать технологии и своевременно заготавливать корм. «Если ты не можешь накормить поросенка, теленка, не надо их разводить. Если не можешь накормить, отдай тем, у кого есть корм. Зачем гробить скот?» — спросил он.

В конце марта Лукашенко посетил агрохолдинг «Купаловское». Условия содержания коров он назвал Освенцимом, а общее состояние предприятия охарактеризовал фразой «кругом кладбище, что на улице, что под крышей». Недовольство президента привело к отставке губернатора области Владимира Доманевского и руководителя агрохолдинга Василия Шершнева. Причиной кадровых решений он назвал неудовлетворительное состояние сельскохозяйственной отрасли Могилевской области, которая «плетется в хвосте развития всей страны».

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