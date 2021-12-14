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Украинским депутатам дали список книг для чтения на каникулах

Спикер Рады Стефанчук порекомендовал украинским депутатам книги для чтения на каникулах
Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук. Фото: Страница Руслана Стефанчука в Facebook

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук дал украинским депутатам в качестве «домашнего задания» список книг для чтения на зимних каникулах. Литературную подборку он опубликовал на своей странице в Facebook.

Спикер Рады напомнил парламентариям об акции «Национальная неделя чтения» и порекомендовал им для ознакомления свой топ-5 книг, чтобы депутаты читали что-то, «кроме соцсетей, мессенджеров и кликбейтных заголовков в СМИ».

В частности, в его список вошли «Лучшее» Григория Сковороды, «История Европы» Нормана Дейвиса, «Фактор Черчилля. Как один человек изменил историю» Бориса Джонсона, «Заправляй кровать: 10 простых правил, которые могут изменить твою жизнь и, возможно, весь мир» Уильяма Макрейвена и «Империя должна умереть» Михаила Зыгаря.

Ранее в Одессе обвиняемого в краже 26-летнего мужчину приговорили к чтению литературы. В частности, его обязали прочесть стихотворение Ивана Франко «Строфы» и повести Льва Толстого «Детство», «Отрочество» и «Юность».

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Георгий Нестеров
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