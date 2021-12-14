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Приговор Тихановскому призвали не считать личной местью со стороны Лукашенко

Политолог Бышок счел приговор блогеру Тихановскому сигналом белорусской оппозиции

Фото: Василий Федосенко / Reuters

Приговор оппозиционному блогеру Сергею Тихановскому не стоит считать личной местью со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом «Ленте.ру» заявил исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

По его мнению, это скорее общий сигнал всем оппозиционным силам, которые по-прежнему есть в Белоруссии, что пока Лукашенко у власти, никаких массовых протестов не должно быть.

«Все должны следовать его курсу, в том числе через участие в референдуме по обнулению конституции», — объяснил политолог логику белорусских властей.

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Впрочем, Бышок подчеркнул, что Лукашенко считает любые нападки на себя нападками на белорусскую государственность. «То есть это конечно же можно назвать и личной месть, но ведь Лукашенко не отделяет своё персональное от государственного. [Оппозицией] это именно так и должно трактоваться после вынесения таких суровых приговоров», — считает эксперт.

14 декабря Гомельский суд приговорил Сергея Тихановского, мужа кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и создатель популярного среди белорусов YouTube-канала «Страна для жизни», к 18 годам колонии усиленного режима. Оппозиционера признали виновным в призывах к насилию в отношении властей и подготовке массовых беспорядков в стране. По мнению судьи, существовала непосредственная связь между преступлениями экстремистов и деятельностью оппозиционера, который «манипулировал общественным сознанием».

Оппозиционер находился в СИЗО с 2020 года. Его задержали в Гродно на одном из пикетов по сбору подписей, причем для ареста Тихановского правоохранителям пришлось задействовать ОМОН. Летом Telegram-канал политика признали экстремистским.

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Дмитрий Плотников
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