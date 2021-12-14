Приговор Тихановскому призвали не считать личной местью со стороны Лукашенко
Приговор оппозиционному блогеру Сергею Тихановскому не стоит считать личной местью со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом «Ленте.ру» заявил исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.
По его мнению, это скорее общий сигнал всем оппозиционным силам, которые по-прежнему есть в Белоруссии, что пока Лукашенко у власти, никаких массовых протестов не должно быть.
«Все должны следовать его курсу, в том числе через участие в референдуме по обнулению конституции», — объяснил политолог логику белорусских властей.
Впрочем, Бышок подчеркнул, что Лукашенко считает любые нападки на себя нападками на белорусскую государственность. «То есть это конечно же можно назвать и личной месть, но ведь Лукашенко не отделяет своё персональное от государственного. [Оппозицией] это именно так и должно трактоваться после вынесения таких суровых приговоров», — считает эксперт.
14 декабря Гомельский суд приговорил Сергея Тихановского, мужа кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и создатель популярного среди белорусов YouTube-канала «Страна для жизни», к 18 годам колонии усиленного режима. Оппозиционера признали виновным в призывах к насилию в отношении властей и подготовке массовых беспорядков в стране. По мнению судьи, существовала непосредственная связь между преступлениями экстремистов и деятельностью оппозиционера, который «манипулировал общественным сознанием».
Оппозиционер находился в СИЗО с 2020 года. Его задержали в Гродно на одном из пикетов по сбору подписей, причем для ареста Тихановского правоохранителям пришлось задействовать ОМОН. Летом Telegram-канал политика признали экстремистским.