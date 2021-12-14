Политолог спрогнозировал усиление санкций после приговора Тихановскому

Приговор оппозиционному блогеру Сергею Тихановскому вызовет усиление санкций против Белоруссии. Такой прогноз озвучил «Ленте.ру» исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Политолог считает, что, пока Минск опирается на поддержку Москвы, белорусские власти не пойдут навстречу Западу.

«Я не вижу ни одной причины, по которой те санкции, которые уже введены или которые обсуждаются, будут смягчены. Нет оснований считать, потому что ничего Минск не делает для того, чтобы это все снизить», — говорит он.

При этом эксперт не ожидает повышения протестной активности после приговора оппозиционеру. «Эти огромные сроки, они как раз должны показать всем, кто хочет повторить массовые протесты, что их ждет», — сказал Бышок. Он уверен, что с помощью приговора власти хотят показать оппозиционерам, что им надо «либо сидеть тихо, либо покинуть страну».

14 декабря Гомельский суд приговорил Сергея Тихановского, мужа экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и создателя популярного среди белорусов YouTube-канала «Страна для жизни», к 18 годам колонии усиленного режима. Оппозиционера признали виновным в призывах к насилию в отношении властей и подготовке массовых беспорядков в стране. По мнению судьи, между преступлениями экстремистов и деятельностью оппозиционера, который «манипулировал общественным сознанием», существовала непосредственная связь.

Оппозиционер находился в СИЗО с 2020 года. Его задержали в Гродно на одном из пикетов по сбору подписей. Летом Telegram-канал политика признали экстремистским.