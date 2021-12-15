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На повышение зарплат российских бюджетников выделили миллиарды рублей

Мишустин распорядился выделить более 12 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин. Фото: Правительство России / Global Look Press

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 12,2 миллиарда рублей на повышение зарплат работников бюджетной сферы. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Согласно документу, более 2,9 миллиарда рублей будет направлено на повышение зарплаты учителей образовательных учреждений и свыше 5,2 миллиарда рублей — преподавателей вузов. Более 2,6 миллиарда рублей выделят медицинским учреждениям и более 1,3 миллиарда рублей — учреждениям культуры.

Мишустин поручил главе Минтруда Антону Котякову взять исполнение этого решения под личный контроль и проследить, чтобы деньги дошли до адресатов во всех регионах страны.

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабинету министров до 15 июня 2022 года выделить выделить средства на повышение зарплат отдельным категориям бюджетников.

Недавно опрос рекрутинговой компании Hays показал, что 52 процента россиян стали больше зарабатывать в 2021 году. Доля россиян, чьи доходы выросли, стала почти в два раза больше по сравнению с 2020 годом — тогда она составляла 30 процентов. У трети работников зарплата увеличилась на 5-10 процентов, у 11 процентов — на 11-20 процентов, у 12 процентов — на 21 процент и более.

Марина Совина
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