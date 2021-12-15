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Спорт

Сестры Аверины раскрыли необычные привычки друг друга

Сестры Аверины о забавных привычках: Дина просыпается под крики, Арина часто командует
Дина и Арина Аверины

Дина и Арина Аверины. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины раскрыли необычные привычки друг друга. Интервью спортсменок доступно на YouTube-канале Vogue Russia.

«Забавная привычка Дины — просыпаться не под будильник, а под мои крики», — отметила Арина. Дина поделилась, что забавная привычка Арины в том, что она стала часто командовать.

В ходе интервью спортсменки также показали, что лежит у них в сумках для тренировок. Помимо гимнастических предметов, дисков с музыкой, медицинских средств и косметички, девушки носят с собой специальный утюг для ленты и тетради с замечаниями тренеров.

Ранее сестры Аверины рассказали о своих талисманах. Они назвали главным талисманом президента Всероссийской федерации художественной гимнастики и главного тренера сборной России Ирину Винер-Усманову. Также гимнастки поделились, что у них есть игрушечный сурикат, который всегда с ними после выступлений.

Дина Аверина — серебряный призер Олимпийских игр в Токио. Она также 18 раз становилась чемпионкой мира. В активе Арины Авериной пять побед на первенствах планеты.

Дарья Коршунова
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