Сестры Аверины рассказали о своих талисманах

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины рассказали, что является их талисманами, сообщает РИА Новости.

«Главный наш талисман — это Ирина Александровна Винер-Усманова», — с улыбкой назвала Арина Аверина президента Всероссийской федерации художественной гимнастики и главного тренера сборной России. Дина добавила, что когда Винер-Усманова рядом, гимнасткам проще подготовиться к выступлению, поскольку она «очень хорошо настраивает».

«А так, еще есть игрушки, одна из которых уже засветилась. Это сурикат, который всегда с нами после выступлений. И еще есть свои талисманы», — подчеркнула Дина Аверина.

Ранее Дина Аверина ответила на вопрос продолжении карьеры. 23-летняя гимнастка выразила неуверенность о дальнейшем продолжении спортивной карьеры.

12 ноября сестры Аверины и другие гимнастки сборной России прилетели в Москву после чемпионата мира в Японии и отдыха в ОАЭ. На ЧМ Дина Аверина завоевала пять золотых медалей и серебро. Она стала 18-кратной чемпионкой мира и побила рекорд Евгении Канаевой.