Дина Аверина высказалась о своем будущем в спорте

Российская гимнастка Дина Аверина высказалась относительно планов на будущее. Ее слова приводит РИА Новости.

23-летняя спортсменка призналась, что пока не определилась с тем, будет ли продолжать спортивную карьеру. «Собираемся в Испанию на благотворительное выступление. Дальше думать будем. Если позволит здоровье, то может и продолжу выступать. Или же буду лечиться», — заявила Аверина.

На прошедшем в Японии чемпионате мира Аверина завоевала пять золотых медалей и серебро. Она стала 18-кратной чемпионкой мира и побила рекорд Евгении Канаевой.

На Олимпиаде в Токио Аверина упустила победу в индивидуальном многоборье. Ее опередила израильтянка Линой Ашрам. Неудача российской гимнастки спровоцировала разговоры о предвзятом судействе на турнире.