Путин поздравил россиянок с победой на ЧМ по художественной гимнастике

Президент России Владимир Путин поздравил россиянок Анастасию Близнюк, Полину Орлову, Алису Тищенко, Марию Толкачеву и Ангелину Шкатову с победой на чемпионате мира в Японии в групповом многоборье. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По словам главы государства, спортсменки поразили зрителей великолепным мастерством, грацией и обаянием. Он также отметил силу соперниц и назвал победу заслуженной.

Россиянки победили на мировом первенстве в пятницу, 29 октября. Спортсменки набрали 88,350 балла за свое выступление. Вторыми стали итальянки, третье место заняли белорусские спортсменки.

Четыре золотых медали на турнире завоевала россиянка Дина Аверина. Она первенствовала в упражнениях с мячом, обручем и булавами, а также получила награду высшего достоинства за победу сборной России в командных соревнованиях.